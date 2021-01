Ida Platano | dopo lo stupore lo choc La dolce sorpresa dopo UeD rovinata | “Sconvolta”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 gennaio 2021) Solo qualche giorno fa il ritorno di Idaa UeD. La ex dama, assente da mesi nel programma di Maria De Filippi, ha avuto un durissimo faccia a faccia con il suo ex Riccardo Guarnieri a distanza di mesi dall’ultima volta in cui si erano visti. Poco prima Ida aveva fatto recapitare a Riccardo, attraverso la redazione, l’anello di fidanzamento che il cavaliere le aveva regalato facendo infuriare il cavaliere che oggi frequenta Roberta Di Padua, che ha quindi attaccato la sua ex in studio: “Le telecamere per te si sono riaccese. Sei contenta? Il gesto dell’anello è stato squallido, vergognati”. Lanon è certo rimasta in silenzio e il confronto si è fatto sempre più teso, trasformandosi in un vero e proprio botta e risposta al veleno. (Continuala foto) “Lui è un narcisista – ha replicato Ida – non ...