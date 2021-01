Chi è Simona Marrazzo, vita privata e carriera: tutto sulla fidanzata di Brunori Sas (Di sabato 23 gennaio 2021) Simona Marrazzo è la fidanzata da molti anni del cantante Brunori Sas, all’anagrafe Dario Brunori, celebre cantautore calabrese di Cosenza e ospite ieri sera alla serata evento di Rai 1 dedicata alla musica e condotta da Fiorella Mannoia. I due sono una coppia sia nella vita privata che professionale: nel 2010 hanno fondato insieme a Matteo Zanobini l’etichetta discografica Picicca Dischi. Inoltre, Simona è la fan numero uno di Brunori Sas: è sempre presente durante i suoi concerti. La donna sul palco durante i vari eventi si occupa anche delle percussioni e del sintetizzatore. I due, dunque, sono inseparabili. Leggi anche –> Chi è Fabio De Luigi: vita privata e carriera dell’attore ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021)è lada molti anni del cantanteSas, all’anagrafe Dario, celebre cantautore calabrese di Cosenza e ospite ieri sera alla serata evento di Rai 1 dedicata alla musica e condotta da Fiorella Mannoia. I due sono una coppia sia nellache professionale: nel 2010 hanno fondato insieme a Matteo Zanobini l’etichetta discografica Picicca Dischi. Inoltre,è la fan numero uno diSas: è sempre presente durante i suoi concerti. La donna sul palco durante i vari eventi si occupa anche delle percussioni e del sintetizzatore. I due, dunque, sono inseparabili. Leggi anche –> Chi è Fabio De Luigi:dell’attore ...

