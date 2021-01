Alessandra Amoroso, la delicata operazione di qualche anno fa: “Temevo di non poter cantare più” (Di sabato 23 gennaio 2021) . Ecco cosa è successo alla cantante. Alessandra Amoroso. Fonte: InstagramNel corso di una vecchia intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la cantante Alessandra Amoroso ha parlato di una delicata operazione subita qualche tempo fa, che le ha fatto temere di non poter tornare più a cantare. Ecco cosa ha svelato la cantante e come è tornata al centro della scena musicale dopo l’intervento. Pezzo di cuore: i dieci anni di amicizia con la collega Emma Marrone Nella puntata di oggi, sabato 23 gennaio, di Verissimo Alessandra Amoroso torna nel salotto di Silvia Toffanin insieme all’amica e collega Emma Marrone. Con il lancio del loro nuovo duetto, Pezzo di cuore, ... Leggi su altranotizia (Di sabato 23 gennaio 2021) . Ecco cosa è successo alla cantante.. Fonte: InstagramNel corso di una vecchia intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, la cantanteha parlato di unasubitatempo fa, che le ha fatto temere di nontornare più a. Ecco cosa ha svelato la cantante e come è tornata al centro della scena musicale dopo l’intervento. Pezzo di cuore: i dieci anni di amicizia con la collega Emma Marrone Nella puntata di oggi, sabato 23 gennaio, di Verissimotorna nel salotto di Silvia Toffanin insieme all’amica e collega Emma Marrone. Con il lancio del loro nuovo duetto, Pezzo di cuore, ...

RadioR101 : . @MarroneEmma e @AmorosoOF ospiti a R101: guarda l'intervista completa su - RadioItalia : Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono come Raimondo e Sandra! Insieme sono un 'Pezzo di Cuore'! Guarda l'… - AmiciUfficiale : Per la prima volta insieme sul palco di Amici Emma e Alessandra Amoroso con il loro nuovo singolo 'Pezzo di cuore'!… - trash_guyy : Ma perché se guardo Alessandra Amoroso mi viene in mente Fiona di Shrek? #verissimo - amoroso_fanclub : “Alessandra è lì lì per piangere”. Pensa noi, Silvia, pensa noi. -