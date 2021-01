Vi mandiamo i maiali con le mascherine Gianfranco Vissani | una brutale vendetta contro la Cina occhio all' uomo al suo fianco | Video

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Laora punta il ditol'Italia. Da mesi Pechino incolpa il nostro Paese per il coronavirus, a tal punto che la carne italiana è stata bloccata. Il motivo? I cinesi temono che i nostriportino il Covid. Una scelta che manda su tutte le furie. Lo chef, ospite a Dritto e Rovescio, ha trovato una soluzione: "Vicon lecosì sono anti Covid e siete contenti". Immediata la reazione di un cittadino cinese che davanti alle telecamere di Paolo Del Debbio su Rete 4 si è fatto una grossa risata. Eppure, come lo stessoha più volte denunciato, i ristoratori non solo subiscono le restrizioni imposte dal governo, ma si vedono anche puniti dallo Paese da cui il Covid-19 si è ...

Libero_official : Stop alla carne italiana, la rabbia di #Vissani contro la #Cina: 'Mandiamogli i maiali con le mascherine'… - Paolo65497103 : RT @Drittorovescio_: 'Vi mandiamo i maiali con le mascherine così sono anti Covid e siete contenti' Gianfranco Vissani a #Drittoerovescio… - LaTiger1 : RT @Drittorovescio_: 'Vi mandiamo i maiali con le mascherine così sono anti Covid e siete contenti' Gianfranco Vissani a #Drittoerovescio… - Lucia25443382 : RT @Drittorovescio_: 'Vi mandiamo i maiali con le mascherine così sono anti Covid e siete contenti' Gianfranco Vissani a #Drittoerovescio… - mauriziomodica : RT @Drittorovescio_: 'Vi mandiamo i maiali con le mascherine così sono anti Covid e siete contenti' Gianfranco Vissani a #Drittoerovescio… -

Ultime Notizie dalla rete : mandiamo maiali

Giallorossi.net

Sarà rideterminata la pena di Maurizio Giuseppe Nicosia, condannato all’ergastolo per la lupara bianca dell’ autotrasportatore Giuseppe Bruno, scomparso nel maggio del 2004, strangolato e il cui ...Nannini da parte sua ha mandato un comunicato di risposta ... È per questo che nel video alcune istituzioni vengono raffigurate, per esempio, con volti di maiali e non di persone: proprio per ...