Varianti Covid, è allarme per le mutazioni, nuova stretta ai viaggi: introdotta zona "rosso scuro" (Di venerdì 22 gennaio 2021) In Europa è allarme Varianti Covid: l'alta incidenza delle nuove mutazioni di coronavirus preoccupa i leader Ue che nella videoconferenza di ieri, giovedì 21 gennaio 2021, hanno affrontato il nodo legato agli spostamenti. Scongiurato il pericolo di chiusura collettiva dei confini, si è pensato però alla creazione di una nuova colorazione per indicare le aree ad alto rischio. La zona "rosso scuro" rappresenta una nuova categoria nella classificazione delle aree della mappa riguardante l'incidenza Covid. Leggi anche >> Varianti coronavirus, Ippolito (Spallanzani) rassicura: "Vaccino adattabile" Spostamenti Ue Covid, nuova stretta: scongiurata ...

