Traffico Roma del 22-01-2021 ore 08:30 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati all'ascolto in studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto su tutte le principali vie consolari in direzione del centro città in particolare a Roma code sulle vie casse Flaminia a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa fino a viale di Tor di Quinto Rocco De anche sulla Salaria Villa Spada aeroporto dell'Urbe sull'Aurelia dal raccordo a Piazza San Giovanni Battista della Salle sulle Lungotevere rallentamenti per lavori tra ponte Principe Amedeo Savoia Aosta e ponte Garibaldi verso Ponte Testaccio Ostiense incidente su Viale Guglielmo Marconi piazzale Tommaso Edison ci sono cose a partire da via della valico di San Paolo in direzione di Ponte Marconi attenzione all'olio sull'asfalto segnalato in viale Ignazio Silone altezza via Luciano Folgore verso viale Carlo Levi ...

Autostrada Abruzzo-Roma, la concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche e ispezioni delle gallerie del Gran Sasso, dalle ore 21:00 di venerdì 22 gennaio alle 6 di ...

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche e ispezioni delle gallerie del Gran Sasso, dalle ore 21:00 di venerdì 22 gennaio alle 6:00 di sabato 23, sarà disposta la chiusura al tr ...

Autostrada Abruzzo-Roma, la concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche e ispezioni delle gallerie del Gran Sasso, dalle ore 21:00 di venerdì 22 gennaio alle 6 di sabato 23, sarà disposta la chiusura al traffico.