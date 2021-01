Taylor Swift una che fa pop e quindi una di scarso valore? Non sono d’accordo!

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) A casa dei miei genitori, casa che non è mai stata la mia casa, visto che sitrasferiti in questo appartamento quando io già da anni vivevo a Milano, migiusto limitato a dormirci qualche volta quando è capitato che io tornassi in città da solo, in genere quando ci torno con mia moglie e i figli andiamo in quella che è la casa di mia suocera, la casa nella quale è cresciuta appunto Marina, mia moglie, dicevo, a casa dei miei genitori, c’è una piccola stanza che funge da stanza per le preghiere. I mieimolto religiosi, ve ne ho già parlato, mio padre è un diacono e insieme i miei genitoristati responsabili di un gruppo di famiglie che era parte del gruppo dei paolini, quelli di Famiglia Cristiana per intendersi. In questa stanza, lo spazio per un divanetto, una credenza che ospita un leggio in legno ...