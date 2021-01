Tales of Dunk & Egg, HBO lavora a un nuovo prequel di Game of Thrones (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tales of Dunk & Egg, HBO starebbe sviluppando un altro progetto tratto dalla collana di novelle “Il Cavaliere dei Sette Regni” scritte da George R.R. Martin Conclusa la serie nel 2019, HBO aveva già annunciato lo sviluppo di 5 spinoff o prequel di Game of Thrones (Il Trono di Spade), rendendo chiara l’intenzione di sfruttare l’universo creato da George R.R. Martin. Ma da quel momento le cose si sono evolute ulteriormente: dei 5 spinoff ne è stato prodotto solo uno, con Naomi Watts nei panni della protagonista, che poi non è stato ordinato a serie. HBO ha poi ordinato direttamente a serie House of the Dragon, un sesto progetto non incluso nell’annuncio iniziale. Oggi arriva la notizia che il canale starebbe sviluppando un altro prequel, “Tales of ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 22 gennaio 2021)of; Egg, HBO starebbe sviluppando un altro progetto tratto dalla collana di novelle “Il Cavaliere dei Sette Regni” scritte da George R.R. Martin Conclusa la serie nel 2019, HBO aveva già annunciato lo sviluppo di 5 spinoff odiof(Il Trono di Spade), rendendo chiara l’intenzione di sfruttare l’universo creato da George R.R. Martin. Ma da quel momento le cose si sono evolute ulteriormente: dei 5 spinoff ne è stato prodotto solo uno, con Naomi Watts nei panni della protagonista, che poi non è stato ordinato a serie. HBO ha poi ordinato direttamente a serie House of the Dragon, un sesto progetto non incluso nell’annuncio iniziale. Oggi arriva la notizia che il canale starebbe sviluppando un altro, “of ...

