Sofia Goggia vince la discesa di Crans-Montana (Di venerdì 22 gennaio 2021) La bergamasca Sofia Goggia vince la prima gara del weekend a Crans-Montana, con 2 decimi sulla Ledecka e la Johnson di nuovo terza. Sofia Goggia vince: cosa è successo oggi a Crans-Montana? E' ancora Sofia Goggia sempre più dominante in discesa libera, anche in una condizione complicata come quella vissuta oggi a Crans-Montana. Firma cosi la terza vittoria in quattro gare di specialità di questa stagione. Sofia Goggia vince con 2 decimi sulla Ester Ledecka, mentre Breezy Johnson infila il quarto podio consecutivo ma ancora la terzo posto. La giornata è stata decisamente ...

