Scanzi pagato dalla Rai per sputare veleno contro il centrodestra | a Cartabianca è ospite “a gettone”

Andrea Scanzi viene pagato dalla Rai per partecipare alla trasmissione Cartabianca in veste di opinionista. Insomma, riceve soldi per sputare veleno contro il centrodestra. A rivelarlo è la stessa azienda in risposta a un'interrogazione in Vigilanza. Il quesito sui compensi riguardava anche la partecipazione di Marco Travaglio a una puntata. La Rai: "Scanzi riceve un compenso" "Il direttore de Fatto Quotidiano non ha percepito alcun compenso per la sua partecipazione alla trasmissione del 22 dicembre scorso, mentre il giornalista Andrea Scanzi è ingaggiato da Cartabianca come opinionista e dunque percepisce un gettone legato alla sua professione", si legge nella risposta della Rai al

