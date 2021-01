Saranno vaccinati nel Principato di Monaco i frontalieri liguri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stephane Valeri, presidente del consiglio monegasco: "Una questione di solidarietà, ma anche di semplice buonsenso". Gli italiani interessati sono 4.700 Leggi su repubblica (Di venerdì 22 gennaio 2021) Stephane Valeri, presidente del consiglio monegasco: "Una questione di solidarietà, ma anche di semplice buonsenso". Gli italiani interessati sono 4.700

rep_genova : Saranno vaccinati nel Principato di Monaco i frontalieri liguri [dal nostro inviato Massimo Calandri] [aggiornament… - StandbyAgain : @AdrianaSpappa Merkel ha detto che pensa che entro Settembre 2021 i tedeschi saranno tutti vaccinati. Lei ha tutti… - Unomattina : Sul passaporto vaccinale 'E' una cosa che non può decidere l'Italia da sola ma va fatto di concerto con gli altri P… - albertoMCMLXXXI : @TataFossati Ed in generale credo che per persone che non hanno comorbosità sotto i 70 anni sia marginalmente risch… - Cami71Michele : @Lorena_Sca_ Ci saranno tanti novax...avranno pensato? Da noi trovi mascherine in terra, dopo che piangevano di non… -

Ultime Notizie dalla rete : Saranno vaccinati Roma, slittano i vaccini per i professori: saranno disponibili a maggio Il Messaggero Ungheria: Covid, premier Orban contro allentamenti finché non ci sarà vaccinazione di massa

E' troppo presto per parlare di allentamenti alle restrizioni anti-Covid in Ungheria. Lo ha detto il primo ministro, Viktor Orban, nel ...

In Europa zona rosso scuro per contenere i focolai, tampone per chi va in Francia

La Ue non chiude le frontiere ma va verso una stretta sui viaggi non essenziali, mentre la Francia chiede da domenica il tampone a chi entra nel Paese ...

E' troppo presto per parlare di allentamenti alle restrizioni anti-Covid in Ungheria. Lo ha detto il primo ministro, Viktor Orban, nel ...La Ue non chiude le frontiere ma va verso una stretta sui viaggi non essenziali, mentre la Francia chiede da domenica il tampone a chi entra nel Paese ...