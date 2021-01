Roma, 38enne si aggira con fare sospetto: al controllo spunta la droga (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un 38enne, che di occupazione fa il Barman, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché per resistenza a pubblico ufficiale. Ma cos’è successo? Il ragazzo di origini somale è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto nella zona di Prima Porta. Il 38enne che era già noto alle forze dell’ordine è stato sottoposto al fermo per una verifica. I Carabinieri hanno riscontrato non poche difficoltà con il 38enne dal momento che l’uomo ha anche tentato di sottrarsi al controllo. Leggi anche: Roma. Aggrediti e rapinati fuori il ristorante: poi l’inseguimento e l’intervento della Polizia I militari hanno comunque portato a compimento la perquisizione al termine della quale sono spuntati 200gr di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un, che di occupazione fa il Barman, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché per resistenza a pubblico ufficiale. Ma cos’è successo? Il ragazzo di origini somale è stato notato mentre siva connella zona di Prima Porta. Ilche era già noto alle forze dell’ordine è stato sottoposto al fermo per una verifica. I Carabinieri hanno riscontrato non poche difficoltà con ildal momento che l’uomo ha anche tentato di sottrarsi al. Leggi anche:. Aggrediti e rapinati fuori il ristorante: poi l’inseguimento e l’intervento della Polizia I militari hanno comunque portato a compimento la perquisizione al termine della quale sonoti 200gr di ...

CorriereCitta : Roma, 38enne si aggira con fare sospetto: al controllo spunta la droga - cronacadiroma : #Roma - Emanuele #Lenzoni morto in un incidente sulla via #Tiburtina: dall'autopsia una svolta per le indagini… - Notiziedi_it : Incidente sulla Tiburtina, si schianta con lo scooter: muore 38enne a Roma - Notiziedi_it : Incidente sulla Tiburtina, si schianta con lo scooter: muore 38enne a Roma - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Roma, si schianta con lo scooter su via Tiburtina: morto 38enne -