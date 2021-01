Prada Cup oggi | orari 23 gennaio | tv | programma | streaming | differite e repliche

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo alcuni giorni di pausa, torna finalmente protagonista laCup 2021 con la quarta giornata di Round Robin, che vedrà protagonisti Luna RossaPirelli ed Ineos Team UK. Italiani e inglesi si sfideranno per la terza volta in questa fase a gironi delle Challenger Series, con l’obiettivo di conquistare il primo posto e soprattutto la qualificazione diretta per la finale della manifestazione. American Magic ha dato forfait e non scenderà in acqua quest’, in modo da riparare Patriot in vista della semifinale. La regata odierna tra Luna Rossa ed Ineos Team UK comincerà stanotte a partire dalle ore 4 e verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Uno, mentre la direttadell’evento sarà disponibile su Rai Play e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta notturna integrale della ...