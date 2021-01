"Pochi voli per il covid: ero pilota, ora sono fattorino. Su LinkedIn sprono all'ottimismo" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Regola numero: continuare a vivere felice. Per superare le mille difficoltà della pandemia c’è chi usa l’umorismo unito a una buona dose di coraggio, di positività e di spirito di adattamento. Come fa Patrick Pawelczak. É un giovane pilota di 33 anni di origini polacche, da circa dieci anni vive con la sua famiglia a Barcellona: una moglie e due bambine di nove e di due anni e mezzo. Dal 2016 ha lavorato prima come formatore per giovani piloti, poi a bordo dei boeing della Go2Sky, una piccola compagnia area partner di operatori più noti come Air Berlin o Norwegian Air Shuttle. A causa della pandemia e del conseguente crollo dei voli, Patrick non vola più dallo scorso aprile. Daniel Ferjancek, CEO della compagnia Go2Sky, ci ha comunicato alcuni dati significativi: 571 voli totali nel 2020, 4426 nel 2019, con una perdita nell’anno appena ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Regola numero: continuare a vivere felice. Per superare le mille difficoltà della pandemia c’è chi usa l’umorismo unito a una buona dose di coraggio, di positività e di spirito di adattamento. Come fa Patrick Pawelczak. É un giovanedi 33 anni di origini polacche, da circa dieci anni vive con la sua famiglia a Barcellona: una moglie e due bambine di nove e di due anni e mezzo. Dal 2016 ha lavorato prima come formatore per giovani piloti, poi a bordo dei boeing della Go2Sky, una piccola compagnia area partner di operatori più noti come Air Berlin o Norwegian Air Shuttle. A causa della pandemia e del conseguente crollo dei, Patrick non vola più dallo scorso aprile. Daniel Ferjancek, CEO della compagnia Go2Sky, ci ha comunicato alcuni dati significativi: 571totali nel 2020, 4426 nel 2019, con una perdita nell’anno appena ...

Patrick Pawelczak racconta la sua storia ad Huffpost: "Non diamo spazio alla depressione, non lasciamo che lo sconforto prenda il sopravvento" ...

