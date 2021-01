Morta l'attrice Mira Furlan: è stata la scienziata Danielle Rousseau in "Lost" (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attrice croata Mira Furlan, nota per aver interpretato il ruolo di Danielle Rousseau nella serie tv “Lost”, è Morta all’età di 65 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta mercoledì scorso dopo una lunga malattia, è stata pubblicata sul suo profilo Twitter. Era nata il 7 settembre 1955 a Zagabria, allora in Jugoslavia. Laureata all’Accademia di arti drammatiche della città natale, e nel 1978 entrò nella compagnia del Teatro Nazionale di Zagabria dove interpretò numerosi ruoli ottenendo premi e riconoscimenti. Dal 1982 si dedicò al cinema e alla tv. Tra i suoi film di maggior successo “Papà è in viaggio d’affari” di Emir Kusturica che vinse la Palma d’oro nell’edizione del 1985 del Festival di Cannes. Nel 1991 con il marito, il regista serbo Goran ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’croata, nota per aver interpretato il ruolo dinella serie tv “”, èall’età di 65 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta mercoledì scorso dopo una lunga malattia, èpubblicata sul suo profilo Twitter. Era nata il 7 settembre 1955 a Zagabria, allora in Jugoslavia. Laureata all’Accademia di arti drammatiche della città natale, e nel 1978 entrò nella compagnia del Teatro Nazionale di Zagabria dove interpretò numerosi ruoli ottenendo premi e riconoscimenti. Dal 1982 si dedicò al cinema e alla tv. Tra i suoi film di maggior successo “Papà è in viaggio d’affari” di Emir Kusturica che vinse la Palma d’oro nell’edizione del 1985 del Festival di Cannes. Nel 1991 con il marito, il regista serbo Goran ...

