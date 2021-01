Le maestose anatomie futuristiche di Michael Benisty

Leggi su wired

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Imponenti e solenni, sono questi i primi aggettivi che vengono in mente per descrivere le sculture eteree di: sagome umane, spesso collocate nel mezzo di un deserto, circondate da enormi spazi vuoti e stagliate su orizzonti lontani. I metalli lucenti utilizzati dall’artista donano ai lavori un bagliore che restituisce maestà e potenza e cala i soggetti in una dimensione futuristica e astratta. Alla plasticità delle forme spesso si associa il romanticismo dei soggetti: le silhouette si toccano, si abbracciano, si tengono per mano, a testimoniare che la solitudine in cui galleggia la natura umana non è necessariamente individualistica, ma un comune denominatore che in fondo, paradossalmente, unisce. Wired.