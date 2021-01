Inter, Conte si nasconde: «Sette squadre in corsa per lo Scudetto» – VIDEO (Di venerdì 22 gennaio 2021) Antonio Conte si nasconde in conferenza stampa e parla di Sette squadre in grado di lottare per lo Scudetto: ecco le sue parole – VIDEO Antonio Conte si nasconde e parla in conferenza stampa delle possibili candidate allo Scudetto. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter che individua Sette squadre in lotta per il campionato. «Io considero 7 squadre che possono giocare per Scudetto e posti Champions. E penso che il girone di andata abbia confermato questo. Ci sono 7 squadre che se la possono giocare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Antoniosiin conferenza stampa e parla diin grado di lottare per lo: ecco le sue parole –Antoniosie parla in conferenza stampa delle possibili candidate allo. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’che individuain lotta per il campionato. «Io considero 7che possono giocare pere posti Champions. E penso che il girone di andata abbia confermato questo. Ci sono 7che se la possono giocare». Leggi su Calcionews24.com

