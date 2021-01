Ilary Blasi annuncia: ‘Ho perso una scommessa, devo pagare pegno’, appuntamento imperdibile (Di venerdì 22 gennaio 2021) In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Ilary Blasi ha annunciato un appuntamento imperdibile: non vediamo l’ora! Carissimi lettori e lettrici di Sologossip, ma soprattutto sostenitori di Ilary Blasi, tenetevi forte, è in arrivo una clamorosa novità. E, badate bene, ad annunciarla è stata proprio la diretta interessata. Qualche istante fa, attraverso una serie di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 22 gennaio 2021) In alcune delle sue recentissime Instagram Stories,hato un: non vediamo l’ora! Carissimi lettori e lettrici di Sologossip, ma soprattutto sostenitori di, tenetevi forte, è in arrivo una clamorosa novità. E, badate bene, adrla è stata proprio la diretta interessata. Qualche istante fa, attraverso una serie di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Isola dei Famosi, rumor: Ilary Blasi contraria a Zorzi come opinionista? - Luca_zone : RT @8antonio8989: ILARY BLASI NON VUOLE TZ ALL'ISOLA ?? - 8antonio8989 : ILARY BLASI NON VUOLE TZ ALL'ISOLA ?? - antonel20674311 : RT @_BloodyFlowers_: Lunedì vorrei Ilary Blasi che fa una sorpresa a Tommy e Stefy, proponendo loro di fare gli opinionisti all'Isola dei f… - sicparvis04 : RT @_BloodyFlowers_: Lunedì vorrei Ilary Blasi che fa una sorpresa a Tommy e Stefy, proponendo loro di fare gli opinionisti all'Isola dei f… -