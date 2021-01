Governo: Polverini e Lo Monte aderiscono a componente Tabacci (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - I deputati Renata Polverini e Carmelo Lo Monte aderiscono alla componente Centro democratico-Italiani in Europa guidata da Bruno Tabacci L'annuncio è stato dato in Aula dalla vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, presidente di turno dell'assemblea. La componente può così contare su 15 membri, rispetto ai 20 richiesti per poter costituire un Gruppo parlamentare. Nella stessa seduta è stata annunciata l'adesione al Gruppo del Pd di Giovanni Sanga, subentrato a Maurizio Martina, dimessosi per incompatibilità dopo la nomina a vicedirettore generale della Fao. Infine nella seduta di ieri era strato annunciato il passaggio di Veronica Giannone dalla componente Noi con l'Italia al Gruppo di Forza Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - I deputati Renatae Carmelo LoallaCentro democratico-Italiani in Europa guidata da BrunoL'annuncio è stato dato in Aula dalla vicepresidente della Camera, Maria Edera Spadoni, presidente di turno dell'assemblea. Lapuò così contare su 15 membri, rispetto ai 20 richiesti per poter costituire un Gruppo parlamentare. Nella stessa seduta è stata annunciata l'adesione al Gruppo del Pd di Giovanni Sanga, subentrato a Maurizio Martina, dimessosi per incompatibilità dopo la nomina a vicedirettore generale della Fao. Infine nella seduta di ieri era strato annunciato il passaggio di Veronica Giannone dallaNoi con l'Italia al Gruppo di Forza Italia.

