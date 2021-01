Eva Henger attacca Alessia Marcuzzi: tirati di mezzo Signorini e Ventura (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ex attrice ungherese di nuovo contro la conduttrice romana: tirati di mezzo anche Signorini e Simona Ventura L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ex attrice ungherese di nuovo contro la conduttrice romana:dianchee SimonaL'articolo proviene da Gossip e Tv.

juzterm : Leggendo il commento di Eva Henger mi viene un domanda da farle : ma chi se ne frega eva ? Per sempre team… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #EvaHenger critica #AndreaZelletta e svela per chi tifa in vista della finale. Poi lancia una stoccata… - marco_r98 : Myrea é un ibrido tra Eva Henger e Francesca Cipriani #lapupaeilsecchione #lapupaeilsecchioneeviceversa - Elisasin_ : @gitmehandemiyy_ Eva Henger per caso si è fatta un giro nel fandom? Si è fatta in tutti i sensi... - nico_lai93 : RT @domenicalive: Un saluto ai telespettatori di #DomenicaLive anche da Cicci, la figlia di Eva Henger! -