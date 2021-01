Di Lorenzo: “Dispiace non aver vinto la Supercoppa, ma non possiamo fermarci” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Avremmo voluto portare a casa un trofeo importante, Dispiace non esserci riusciti ma ora guardiamo avanti. Abbiamo una partita importante e non possiamo fermarci. Abbiamo dimostrato di esserci anche contro le squadre importanti o anche nella finale di Coppa Italia dell’anno scorso. Ci serve continuità, non stiamo facendo una grande stagione. Dobbiamo giocare ancora il girone di ritorno di un campionato particolare, ma siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine. Lozano è un giocatore micidiale nell’uno contro uno, ha più fiducia quest’anno e si sta esprimendo al meglio. È un valore aggiunto per la squadra. Siamo ancora in gioco su tre fronti, vogliamo fare qualcosa di importante senza porci limiti. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Giovanni Di, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Avremmo voluto portare a casa un trofeo importante,non esserci riusciti ma ora guardiamo avanti. Abbiamo una partita importante e non. Abbiamo dimostrato di esserci anche contro le squadre importanti o anche nella finale di Coppa Italia dell’anno scorso. Ci serve continuità, non stiamo facendo una grande stagione. Dobbiamo giocare ancora il girone di ritorno di un campionato particolare, ma siamo lì e ce la giocheremo fino alla fine. Lozano è un giocatore micidiale nell’uno contro uno, ha più fiducia quest’anno e si sta esprimendo al meglio. È un valore aggiunto per la squadra. Siamo ancora in gioco su tre fronti, vogliamo fare qualcosa di importante senza porci limiti. L'articolo ilNapolista.

