Daydreamer da lunedì al posto de Il Segreto

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Can Yaman -Novità per la programmazione di– Le Ali del Sogno. Dopo i risultati non esaltanti che ha riscosso in prime time, la soap opera turca con protagonista Can Yaman arriva infatti, in maniera definitiva, nei pomeriggi di Canale 5, prendendo ilde Il, che ormai si avvia alla sua conclusione. Dal prossimo 25 gennaio, le avventure di Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) andranno infatti in onda dalal venerdì alle 16.45, subito dopo i daytime di Amici e di Grande Fratello Vip, di Amici e soprattutto subito prima di Pomeriggio Cinque che avrà così un nuovo traino. Per quanto riguarda le storie ambientate a Puente Viejo dovrebbe esser confermato soltanto l’appuntamento della domenica pomeriggio. Una modifica di palinsesto con cui Canale 5 si assicura ...