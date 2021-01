Coronavirus, bozza Iss: indice Rt nazionale scende a 0,97 (Di venerdì 22 gennaio 2021) commenta IPA Nel periodo 30 dicembre - 12 gennaio, l'Rt medio nazionale è stato pari a 0,97, in diminuzione dopo cinque settimane (tranne Sicilia e Puglia con indice maggiore di 1). E' quanto si legge ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) commenta IPA Nel periodo 30 dicembre - 12 gennaio, l'Rt medioè stato pari a 0,97, in diminuzione dopo cinque settimane (tranne Sicilia e Puglia conmaggiore di 1). E' quanto si legge ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, bozza Iss: Indice RT medio sceso a 0,97 - Agenzia_Ansa : #Covid, l'indice Rt scende a 0,97 dopo cinque settimane di crescita. 'Diminuisce il rischio di epidemia non control… - an12frnc : RT @Radio1Rai: ?? #Coronavirus Bozza monitoraggio settimanale #Iss: indice di trasmissibilità Rt scende a 0,97 dopo 5 settimane di crescita… - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, l'indice Rt scende a 0,97 dopo cinque settimane di crescita. 'Diminuisce il rischio di epidemia non controllata'.… - PalladeAtena : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, l'indice Rt scende a 0,97 dopo cinque settimane di crescita. 'Diminuisce il rischio di epidemia non controllata'.… -