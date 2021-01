AFC Championship 2020-2021 – Bills-Chiefs

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il turno di Conferencesi chiude nella notte di lunedì, con lo scontro che decreterà il nome della seconda finalista al Super Bowl LV. A sfidarsi nell’AFC, ci sono Buffalo e Kansas City. Il match traè in programma per lunedì 25, alle 00:40 ora italiana, all’Arrowhead Stadium, la casa dei campioni in carica. Kansas City può puntare a giocarsi il secondo Super Bowl in due stagioni consecutive, mentre Buffalo può tornare a essere presente alla finalissima, per la prima volta dopo la stagione 1993. Chi andrà al Super Bowl tra? Imirano alla difesa del titolo conquistato l’anno scorso, ia tornare all’appuntamento più importante della stagione. A separare le due squadre dal Super ...