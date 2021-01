Addio a Cecilia Mangini | la grande documentarista italiana

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 22 gennaio 2021) «A me resta poco tempo, e per questo lo voglio impiegare molto bene, non posso sprecarlo» diceva Cecilia Mangini nella sua ultima intervista rilasciata a Repubblica nel pieno della pandemia. Pochi mesi dopo Mangini, la prima documentarista italiana, si spegne nella sua casa di Roma a 93 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema al quale ha dedicato da sempre la sua vita. Tra i suoi primi lavori ricordiamo Ignoti alla città del 1958, nel quale si è avvalsa della collaborazione di Pier Paolo Pasolini per commentare la Roma delle periferie; La canta delle marane del 1961 ed Essere donne del 1965, un documentario di rara bellezza che fu a lungo oggetto di discussione per aver raccontato con spietata crudezza la condizione femminile di quegli anni.