Roma: è ai domiciliari ma…esce col monopattino per spacciare, ecco il ‘piano’ del pusher (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stava spacciando shaboo, la pericolosa droga sintetica, a bordo di un monopattino elettrico. Sì perché lui, un pusher di nazionalità cinese, con vari precedenti di polizia, per eludere i controlli aveva escogitato un singolare sistema: pur essendo agli arresti domiciliari, usciva dalla propria abitazione, nel quartiere Aurelio, spostandosi rapidamente con l’ausilio di un monopattino elettrico. Solo così riusciva a nascondere le dosi di droga, che successivamente rivendeva ai suoi acquirenti, ma solo dopo essere tornato indisturbato in casa. Per consentire loro di ritirare le dosi di droga pattuite, infatti, previo pagamento, gli era sufficiente mostrare le foto scattate in precedenza con il suo cellulare, in cui era indicata l’esatta ubicazione del nascondiglio. L’arresto A scoprirlo e ad arrestarlo, dopo accurate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) Stava spacciando shaboo, la pericolosa droga sintetica, a bordo di unelettrico. Sì perché lui, undi nazionalità cinese, con vari precedenti di polizia, per eludere i controlli aveva escogitato un singolare sistema: pur essendo agli arresti, usciva dalla propria abitazione, nel quartiere Aurelio, spostandosi rapidamente con l’ausilio di unelettrico. Solo così riusciva a nascondere le dosi di droga, che successivamente rivendeva ai suoi acquirenti, ma solo dopo essere tornato indisturbato in casa. Per consentire loro di ritirare le dosi di droga pattuite, infatti, previo pagamento, gli era sufficiente mostrare le foto scattate in precedenza con il suo cellulare, in cui era indicata l’esatta ubicazione del nascondiglio. L’arresto A scoprirlo e ad arrestarlo, dopo accurate ...

CorriereCitta : Roma: è ai domiciliari ma…esce col monopattino per spacciare, ecco il ‘piano’ del pusher - Ultron65 : RT @TerreImpervie: Da rabdomante in verità in verità vi dico: ti hanno fatto Senatore a Vita per la demogggrazzia, la testimonianzzzza etc.… - FedericoPostet : RT @TerreImpervie: Da rabdomante in verità in verità vi dico: ti hanno fatto Senatore a Vita per la demogggrazzia, la testimonianzzzza etc.… - marco_disca : RT @TerreImpervie: Da rabdomante in verità in verità vi dico: ti hanno fatto Senatore a Vita per la demogggrazzia, la testimonianzzzza etc.… - Stella72646015 : RT @TerreImpervie: Da rabdomante in verità in verità vi dico: ti hanno fatto Senatore a Vita per la demogggrazzia, la testimonianzzzza etc.… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma domiciliari Roma: è ai domiciliari ma…esce col monopattino per spacciare, ecco il ‘piano’ del pusher Il Corriere della Città ‘Ndrangheta, maxi operazione: 48 arresti. Indagato anche il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa: perquisita la sua casa a Roma

Una maxi operazione contro la ‘ndrangheta su tutto il territorio nazionale, coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro, è in corso dalle prime luci dell’alba. In arresto 48 persone tra boss ma ...

L’antimafia indaga un giovane reggiano

La Dda di Firenze ha disposto 34 misure cautelari in un’operazione contro la camorra e il clan dei Casalesi eseguite dalla Finanza ...

Una maxi operazione contro la ‘ndrangheta su tutto il territorio nazionale, coordinata dalla Procura distrettuale di Catanzaro, è in corso dalle prime luci dell’alba. In arresto 48 persone tra boss ma ...La Dda di Firenze ha disposto 34 misure cautelari in un’operazione contro la camorra e il clan dei Casalesi eseguite dalla Finanza ...