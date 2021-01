Problemi sulla rete Iliad in molte città italiane (Di giovedì 21 gennaio 2021) Oggi, giovedì 21 gennaio 2021, i clienti Iliad stanno riscontrando molti Problemi per quel che riguarda la connessione a internet. Da qualche ora stanno arrivando tantissime segnalazioni di malfunzionamento delle rete (solo per quel che riguarda i dati, non per quanto concerne il traffico voce, cioè le telefonate) in molte città italiane: da Roma a Milano, passando per Napoli, Bologna, Venezia e Torino. Queste le principali città da cui sono arrivate le segnalazioni, ma sembra che il problema Iliad down sia esteso in molti altri Comuni. LEGGI ANCHE > Iliad vs Vodafone, la guerra continua a suon di denunce: sospeso lo spot «ingannevole» con Baby K Questa la mappa – al momento, poco prima delle 11 di giovedì 21 gennaio 2021 – ricavata ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Oggi, giovedì 21 gennaio 2021, i clientistanno riscontrando moltiper quel che riguarda la connessione a internet. Da qualche ora stanno arrivando tantissime segnalazioni di malfunzionamento delle(solo per quel che riguarda i dati, non per quanto concerne il traffico voce, cioè le telefonate) in: da Roma a Milano, passando per Napoli, Bologna, Venezia e Torino. Queste le principalida cui sono arrivate le segnalazioni, ma sembra che il problemadown sia esteso in molti altri Comuni. LEGGI ANCHE >vs Vodafone, la guerra continua a suon di denunce: sospeso lo spot «ingannevole» con Baby K Questa la mappa – al momento, poco prima delle 11 di giovedì 21 gennaio 2021 – ricavata ...

ManuQ24916888 : RT @Valenti00278189: Ma che problemi hanno a StaseraItalia che sono tutti eccitati per Biden?vi manca qualche bomba sulla testa? Tutto ques… - gabryjoy : RT @Valenti00278189: Ma che problemi hanno a StaseraItalia che sono tutti eccitati per Biden?vi manca qualche bomba sulla testa? Tutto ques… - smentitore : RT @EttaSara: Ciao @IliadItalia risultano problemi sulla linea oggi? Grazie ???? #iliaddown - DavidBlack1980 : RT @EttaSara: Ciao @IliadItalia risultano problemi sulla linea oggi? Grazie ???? #iliaddown - mjssbane : La mia prof non riesce a collegarsi sulla piattaforma ufficiale utilizzata dalla scuola quindi ne usiamo un'altra m… -