Per Netflix “Fedeltà” di Missiroli diventa una serie tv: al via le riprese (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non è la prima volta che un libro diventa una serie tv: stavolta tocca a “Fedeltà” di Missiroli e il cast scelto fa ben sperare nella qualità della produzione È ufficiale: sono iniziate le riprese della serie tv “Fedeltà” che a fine 2021 arriverà su Netflix. A confermarlo è una foto che è stata divulgata in queste ore in cui si vedono gli attori scelti per interpretare il ruolo dei protagonisti. Saranno Michele Riondino e Lucrezia Guidone ad interpretare rispettivamente Carlo e Margherita. La serie, prodotta da BiBi Film, è stata scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra – la serie) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non è la prima volta che un librounatv: stavolta tocca a “” die il cast scelto fa ben sperare nella qualità della produzione È ufficiale: sono iniziate ledellatv “” che a fine 2021 arriverà su. A confermarlo è una foto che è stata divulgata in queste ore in cui si vedono gli attori scelti per interpretare il ruolo dei protagonisti. Saranno Michele Riondino e Lucrezia Guidone ad interpretare rispettivamente Carlo e Margherita. La, prodotta da BiBi Film, è stata scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, Suburra – la) e Stefano Cipani (Mio fratello rincorre i ...

