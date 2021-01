Paura a Benevento, auto si ribalta in via Munazio Planco (FOTO) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Clamoroso ribaltamento di auto nel primo pomeriggio in via Munazio Planco. Una Mercedes mentre percorreva l’arteria che collega via Torre della Catena alla stazione ferroviaria Appia, si è ribaltata dopo che il suo conducente, un 21enne, ha perso il controllo e ha colpito una Chevrolet ed una Hyundai. L’impatto è stato fortissimo e si è avvertito in zona, richiamando l’attenzione dei condomini che si sono riversati sui balconi per capire cosa fosse successo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi, la Polizia di Stato e personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto- Clamorosomento dinel primo pomeriggio in via. Una Mercedes mentre percorreva l’arteria che collega via Torre della Catena alla stazione ferroviaria Appia, si èta dopo che il suo conducente, un 21enne, ha perso il controllo e ha colpito una Chevrolet ed una Hyundai. L’impatto è stato fortissimo e si è avvertito in zona, richiamando l’attenzione dei condomini che si sono riversati sui balconi per capire cosa fosse successo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi, la Polizia di Stato e personale del 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

