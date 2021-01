Nuova svendita per iPhone 11 da 64 GB | occasione Amazon il 21 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Offerta super interessante super l’11 da 64GB di memoria interna e di colore giallo. Chi vuole sperimentare un look più stravagante per il proprio, può essere un’ottimaacquistare il modello sopra indicato con uno sconto piuttosto cospicuo. Visto ormai l’arrivo sul mercato dellagamma di12, seguita dal modello Pro, Pro Max e mini, è inevitabile che i prezzi dei modelli precedenti calino e siano più appetibili per coloro che vogliono puntare un po’ sul risparmio.offertaper11 oggi 21Non è mai semplice riuscire ad acquistare gli smartphone di stampo Apple a cifre piuttosto convenienti, di solito solo affidandosi ai modelli ricondizionati ...