“Non dovevano chiedere gli arretrati”. Maximulta dell’Antitrust a Eni ed Enel (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono numerosissime le richieste per il pagamento di consumi arretrati che famiglie e piccole imprese hanno ricevuto illecitamente dalle società di Servizio di distribuzione di Luce e Gas. “C’è chi ha ricevuto richieste di conguaglio (da Eni) per consumi vecchi di 10 anni”, riferisce la Repubblica. A causa della gravità della pratica commerciale scorretta attuata dalle Società, l’Antitrust (Autorità di Garanzia) ha sanzionato “Enel Energia per 4 milioni di euro, Servizio Elettrico Nazionale per 3,5 milioni di euro, Eni gas e luce per 5 milioni di euro”. La legge di Bilancio per il 2018 stabilisce che le società dell’energia elettrica e del gas hanno 24 mesi di tempo per presentare il reclamo del pagamento dei consumi arretrati. Dopo i due anni tale diritto decade. Sempre la stessa legge di Bilancio, prevede, però, che il ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono numerosissime le richieste per il pagamento di consumiche famiglie e piccole imprese hanno ricevuto illecitamente dalle società di Servizio di distribuzione di Luce e Gas. “C’è chi ha ricevuto richieste di conguaglio (da Eni) per consumi vecchi di 10 anni”, riferisce la Repubblica. A causa della gravità della pratica commerciale scorretta attuata dalle Società, l’Antitrust (Autorità di Garanzia) ha sanzionato “Energia per 4 milioni di euro, Servizio Elettrico Nazionale per 3,5 milioni di euro, Eni gas e luce per 5 milioni di euro”. La legge di Bilancio per il 2018 stabilisce che le società dell’energia elettrica e del gas hanno 24 mesi di tempo per presentare il reclamo del pagamento dei consumi. Dopo i due anni tale diritto decade. Sempre la stessa legge di Bilancio, prevede, però, che il ...

