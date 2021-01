No al vincolo di mandato e poi tragedia se gli esterni sostengono il governo | che coerenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) di Zulia Pomello Chinaglia Quando il M5S dice di voler introdurre ildi, modificando l’art. 67 della Costituzione, gli saltano tutti negli occhi come belve inferocite. “No aldi. La libertà dei parlamentari è sacra. Rappresentano tutta la nazione, non solo la loro fazione”. Questo perché, da quando esiste la Repubblica Italiana, i governi sono stati sempre sostenuti da maggioranze variabili. Non ricordo governi monolitici, con un solo partito a sostenerli, che non abbiano prima o poi avuto bisogno del supporto di qualcuno dell’opposizione. Ed è un diritto sacrosanto, alla luce della struttura parlamentare della nostra democrazia, quello di accettare il sostegno esterno di eletti in altri partiti. Rappresentano tutti il popolo, il popolo vuole essere governato, ergo il ...