L’Eredità: il campione commette un errore grave in diretta scioccando tutti (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella puntata andata in onda ieri sera, è successo qualcosa di particolare, un errore da parte del nuovo campione che ha scioccato tutti. Il programma che va in onda la sera, prima dei vari programma, è L’Eredità condotta magistralmente da Flavio Insinna. Ma nella puntata che è andata in onda ieri, è successo qualcosa di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella puntata andata in onda ieri sera, è successo qualcosa di particolare, unda parte del nuovoche ha scioccato. Il programma che va in onda la sera, prima dei vari programma, ècondotta magistralmente da Flavio Insinna. Ma nella puntata che è andata in onda ieri, è successo qualcosa di L'articolo proviene da Leggilo.org.

zazoomblog : L’Eredità: il campione commette un errore grave in diretta scioccando tutti - #L’Eredità: #campione #commette - infoitcultura : L'Eredità, Claudio è di nuovo campione: ma alla Ghigliottina è accecato dal Sole e non trova il Motivo giusto - infoitcultura : L’Eredità: beffa per il campione Claudio, che indovina tardi la risposta - infoitcultura : L'Eredità, il giovane Gabriele torna campione: ma alla Ghigliottina non mostra la Dote - infoitcultura : L’Eredità, batosta campione Gabriele. Flavio Insinna: “Non ti sei visto…” -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità campione Video l'Eredità 26 dicembre 2020 | Luca Fusar Imperatore Zazoom Blog