Le riforme immediate di Joe Biden su clima | salute | migranti

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il nuovo presidente ha firmato 17 documenti per invertire la rotta dall’amministrazione Trump e ne ha annunciati altri per le prossime settimane. Leggi

alevale90 : @GiorgiaMeloni Il Presidente della Repubblica dovrebbe sciogliere le camere. Senza ripensamenti se veramente è un P… - bartel20021 : @Storace Adesso facessero ste riforme, poi si levassero dai coglioni quanto prima poi..votazioni immediate. Si stan… -

Ultime Notizie dalla rete : riforme immediate

Internazionale

Il nuovo presidente ha firmato 17 documenti per invertire la rotta dall’amministrazione Trump e ne ha annunciati altri per le prossime settimane. Leggi ...WASHINGTON - La partenza operativa di Joe Biden è come una frustata. Il segnale di un cambio immediato e radicale. Nel pomeriggio di ieri il nuovo presidente ha firmato una dozzina di ordini esecutivi ...