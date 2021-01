La scissione da cui nacque il Partito Comunista

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Cento anni fa a Livorno la sinistra italiana si divise per la prima volta, quando ilSocialista si spaccò su una richiesta di Lenin

Il Post

Cento anni fa a Livorno la sinistra italiana si divise per la prima volta, quando il Partito Socialista si spaccò su una richiesta di Lenin ...Ci sono parole che hanno il pregio di dire tutto in pochissimo spazio, come quelle pronunciate da Achille Occhetto: «Non ha più senso rimettere insieme i cocci. Adesso che ci siamo liberati dall'ideol ...