Kamala Harris riceve la maglia dei Golden State (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non poteva scegliere giorno migliore Golden State per omaggiare con la maglia "Okland Forever" il vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Origini indiane, afroamericana, donna, simbolo del riscatto delle minoranze, Kamala Harris è anche una grande appassionata di basket e tifosa dei Warriors, a cui la franchigia californiana ha inviato una maglia speciale con una firma e una dedica diversa dalle altre. Una divisa da MVP, in questo caso inteso come "Madame Vice President" -la prima donna nella storia degli Usa a ricoprire una carica cosi importante, "ma di certo non l'ultima" come sottolineato nel discorso a seguito della vittoria elettorale e ripreso nel video molto toccante pubblicato da Golden State.

