Isola dei Famosi, scelto l’inviato speciale ma lui rifiuta | I dettagli (Di giovedì 21 gennaio 2021) La produzione sceglie il nuovo inviato speciale ma lui decide di declinare l’offerta. Ecco chi il prescelto è perché non parteciperà all’Isola dei Famosi. Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma ci sono ancora tantissimi dubbi, sia per quanto riguarda il cast che i concorrenti che approderanno sull’Isola deserta. Sono tantissime L'articolo Isola dei Famosi, scelto l’inviato speciale ma lui rifiuta I dettagli proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 21 gennaio 2021) La produzione sceglie il nuovo inviatoma lui decide di declinare l’offerta. Ecco chi il preè perché non parteciperà all’dei. Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione dell’dei, ma ci sono ancora tantissimi dubbi, sia per quanto riguarda il cast che i concorrenti che approderanno sull’deserta. Sono tantissime L'articolodeima luiproviene da Leggilo.org.

trash_italiano : 'Allungare oltre Febbraio non sarebbe stato giusto' SOLO PERCHÉ A MARZO INIZIA L'ISOLA DEI FAMOSI #GFVIP - sandrowilcke : @nevercube Dormono in cabina e diamo loro dei pasti preconfezionati? Un modo ci sarà. Lo fanno già nei paesi asiati… - mapijonderculo_ : RT @itslarrybabex: NE PARLANO TUTTE LE TESTATE DEI ZORZANDO ALL'ISOLA DOVE CAZZO É IL CONTRATTO VELOCI #tzvip - caputmundiHeidi : RT @CDipartimento: @caputmundiHeidi @PJL813 Ponte Fabricio detto anche dei 4 capi (per le statue di Giano bifronte), unisce l’isola tiberin… - GiGhi50 : Praga 'Sardegna. L'isola delle meraviglie': la rassegna nella Repubblica Ceca. Ecco i titoli dei film in programma… -