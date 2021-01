Inchiesta “Le Croci del Silaro” | Vuolo | “Serve trasparenza per scardinare sistemi malavitosi”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “. Questa è l’unica strada percorribile perda ogni angolo del nostro Paese. Grazie ad un lavoro encomiabile della Polizia di Stato coordinata dalla Procura salernitana scopriamo un sistema che fa male a chiunque creda nella legalità. Undici misure cautelari e sequestri per 16 milioni di euro non sono una bazzecola e sono certa porteranno ad ulteriori approfondimenti. Necessario avere risposte a tutti i livelli amministrativi, trovo inaccettabile archiviare il tutto con un “noi estranei” sapendo che, a suo tempo, quelle sirene non suonavano certo per il popolo“. Così Lucia, europarlamentare della Lega, interviene sull’“Ledel“, che ha ...

InfoCilentoWeb : Inchiesta 'Le Croci del Silaro' a #Capaccio Paestum, Vuolo (Lega): 'Serve trasparenza' #CapaccioNotize #LuciaVuolo… - tvoggi : INCHIESTA SU SQUECCO, DETTAGLI E REAZIONI Il giorno dopo l'operazione Croci del Silaro che ha portato all'arresto d…

