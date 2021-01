GF Vip | Nardi sgancia una bomba su Mediaset e Signorini | “Cosa mi dissero in confessionale”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Filippoe la squalifica al GF Vip 5 Chi segue la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che la permanenza di Filippoall’interno della casa più spiata d’Italia è durata all’incirca una settimana. Sempre più di Stefano Bettarini che è finito fuori per squalifica dovuta ad una bestemmia dopo due giorni. Il conte inglese è stato mandato via dal reality show di Canale 5 condotto da Alfonsoper aver utilizzato un linguaggio considerato sessista e offensivo nei confronti delle donne. Ma in particolare su Maria Teresa Ruta considerandola bordeline. Dopo essersi reso conto di aver esagerato ha chiesto scusa all’ex coinquilina e alla figlia di quest’ultima, Guenda Goria. Ma andiamo a vedere nello specificoha dichiarato l’ex inquilino dell’appartamento di Cinecittà. Le varie ...