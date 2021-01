DIRETTA | Didattica a distanza e ristori formativi, segui il dibattito su OS TV [VIDEO] (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dalle 14,30 nuovo appuntamento con Orizzonte Scuola Tv. Il tema del dibattito è quello dei ristori formativi chiesti dalla Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. L'articolo DIRETTA Didattica a distanza e ristori formativi, segui il dibattito su OS TV VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dalle 14,30 nuovo appuntamento con Orizzonte Scuola Tv. Il tema delè quello deichiesti dalla Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. L'articoloilsu OS TV

Goodmorning_ge : ??NON SPRECHIAMO IL FUTURO. Riflessioni e proposte per la didattica in presenza. In diretta oggi alle ore 16.30! ||… - alcinx : RT @TgrRai: #Scuola, studenti e genitori in fermento in tutta Italia contro la didattica a distanza. Protestano anche commercianti e gestor… - TgrRai : #Scuola, studenti e genitori in fermento in tutta Italia contro la didattica a distanza. Protestano anche commercia… - TerraDiPalma : RT @editorilaterza: Oltre che di didattica a distanza è fondamentale discutere dei contenuti dell’insegnamento, del ruolo degli insegnanti… - FondAgnelli : RT @editorilaterza: Oltre che di didattica a distanza è fondamentale discutere dei contenuti dell’insegnamento, del ruolo degli insegnanti… -