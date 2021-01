De Luca sui vaccini: «Indispensabile completare i richiami. Un vaccino per ogni cittadino» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha preso posizione sulla questione vaccini in conseguenza del ritardo nelle forniture da parte della Pifzer. “Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che la fornitura di vaccini prevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà create dai forti ritardi della casa produttrice. Ma a maggior ragione è tempo di scelte chiare e oggettive. È Indispensabile garantire il completamento dei richiami per i primi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha preso posizione sulla questionein conseguenza del ritardo nelle forniture da parte della Pifzer. “Abbiamo ricevuto nella serata di ieri la comunicazione che la fornitura diprevista per la Campania il giorno 25 gennaio è stata dimezzata, non si capisce in base a quale criterio. Già i ritardi dei giorni scorsi hanno prodotto una forte diminuzione nelle vaccinazioni. Questa ulteriore riduzione di consegne rischia di bloccare del tutto le somministrazioni, determinando una situazione gravissima e inaccettabile. Siamo consapevoli delle grandi difficoltà create dai forti ritardi della casa produttrice. Ma a maggior ragione è tempo di scelte chiare e oggettive. Ègarantire il completamento deiper i primi ...

