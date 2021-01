Crolla anche Made in Italy: il pubblico di Canale 5 non riconosce più la qualità (Di giovedì 21 gennaio 2021) Era una missione difficile quella di Made in Italy certo. Perchè molti spettatori hanno già visto la serie in streaming su Amazon Prime Video. Ma l’esordio della passata settimana aveva fatto ben sperare. Con una media di oltre 3,2 milioni di spettatori per i primi episodi, Made In Italy aveva fatto il suo. Non aveva di certo infiammato la curva, ma aveva portato a casa un dignitoso risultato. Purtroppo però nonostante le buone recensioni per la fiction di Canale 5 e anche per la grande interazione social che si è generata nel corso della serata, gli ascolti della seconda puntata sono Crollati. Made in Italy la sera del 20 gennaio 2021 viene vista da meno di 2,5 milioni di spettatori e se pensiamo che su Rai 1, Mina Settembre riesce a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 21 gennaio 2021) Era una missione difficile quella diincerto. Perchè molti spettatori hanno già visto la serie in streaming su Amazon Prime Video. Ma l’esordio della passata settimana aveva fatto ben sperare. Con una media di oltre 3,2 milioni di spettatori per i primi episodi,Inaveva fatto il suo. Non aveva di certo infiammato la curva, ma aveva portato a casa un dignitoso risultato. Purtroppo però nonostante le buone recensioni per la fiction di5 eper la grande interazione social che si è generata nel corso della serata, gli ascolti della seconda puntata sonoti.inla sera del 20 gennaio 2021 viene vista da meno di 2,5 milioni di spettatori e se pensiamo che su Rai 1, Mina Settembre riesce a ...

