Coppa Italia, Lazio-Parma 2-1: Muriqi beffa i ducali nel finale, biancocelesti ai quarti contro l’Atalanta (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lazio si guadagna all'ultimo respiro il passaggio ai quarti di Coppa Italia: 2-1 al Parma e pass conquistato.I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi schierano una formazione rimaneggiata a causa dell'assenza forzata di Luis Alberto e del riposo concesso a Ciro Immobile. Capitolini avanti al 23' con la rete messa a segno da Marco Parolo che sfrutta al meglio un cross di Pereira dalla destra e insacca di testa battendo Colombi. I ducali ci credono e trovano la via del pari con Mihaila che si invola a campo aperto a tu per tu con Strakosha che batte con un preciso diagonale. Il definitivo 2-1 porta la firma di Muriqi che a pochi istanti dal 90' regala ai suoi il passaggio del turno, decisiva la deviazione di Colombi che finisce per commettere ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lasi guadagna all'ultimo respiro il passaggio aidi: 2-1 ale pass conquistato.Iguidati da Simone Inzaghi schierano una formazione rimaneggiata a causa dell'assenza forzata di Luis Alberto e del riposo concesso a Ciro Immobile. Capitolini avanti al 23' con la rete messa a segno da Marco Parolo che sfrutta al meglio un cross di Pereira dalla destra e insacca di testa battendo Colombi. Ici credono e trovano la via del pari con Mihaila che si invola a campo aperto a tu per tu con Strakosha che batte con un preciso diagonale. Il definitivo 2-1 porta la firma diche a pochi istanti dal 90' regala ai suoi il passaggio del turno, decisiva la deviazione di Colombi che finisce per commettere ...

AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - Inter : ??? | TABELLONE Completato il tabellone della Coppa Italia: nerazzurri impegnati il 26 a San Siro nel #DerbyMilano ?? - socios : Only one Paolo Maldini. Serie A: ?????????????? Coppa Italia: ?? Supercoppa Italiana: ?????????? Champions League: ?????????? Super… - aksmackenzie : Coppa Italia quarter finals confirmed now: 26/01, 20.45: Inter v Milan 27/01, 17.45: Atalanta v Lazio 27/01, 20.45… - laziolibera : Giordano: 'In pochi giorni vedremo due sfide tra campionato e Coppa Italia tra Atalanta e Lazio: chi vincerà i duel… -