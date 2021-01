Coppa Italia, Lazio - Parma 2 - 1: biancocelesti ai quarti contro l'Atalanta (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lazio ha battuto 2 - 1 il Parma prendendosi l'ultimo posto ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta. Decisiva la sfortunata autorete del portiere gialloblù Colombi al 90' dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laha battuto 2 - 1 ilprendendosi l'ultimo posto aidi finale didove affronterà l'. Decisiva la sfortunata autorete del portiere gialloblù Colombi al 90' dopo ...

AntoVitiello : Ufficiale la data della Coppa Italia. Il derby ai quarti di finale Inter-Milan sarà il 26 gennaio ore 20,45 diretta RAI 1 - Inter : ??? | TABELLONE Completato il tabellone della Coppa Italia: nerazzurri impegnati il 26 a San Siro nel #DerbyMilano ?? - socios : Only one Paolo Maldini. Serie A: ?????????????? Coppa Italia: ?? Supercoppa Italiana: ?????????? Champions League: ?????????? Super… - Football__gh : Lazio vs Parma - Coppa Italia - | VIDEO Highlights | - zazoomblog : Calcio Coppa Italia 2021: Lazio-Parma 2-1 un autogol condanna i ducali. Biancocelesti ai quarti di finale - #Calcio… -