Aiello del Sabato, guida in stato di ebbrezza: denunciato 50enne

Tempo di lettura: < 1 minuto

Aiello del Sabato (Av) – I Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno denunciato in stato di libertà un 50enne ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. A seguito di segnalazione di un sinistro stradale, la pattuglia è immediatamente intervenuta sul posto. Il conducente dell'auto, trasportato in ospedale, all'esito di specifiche analisi è risultato positivo al test alcolemico. Per l'automobilista è quindi scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

