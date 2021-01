Vanessa Sierra minacciata di morte sui social per i suoi commenti naïf sulla quarantena (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non sono piaciute a molti le esternazioni sulla quarantena di Vanessa Sierra, 27 anni, fidanzata di Bernard Tomic, 28, tennista tedesco numero 228 della classifica Atp. Leggi anche › Tennis, anche dopo i 50 anni è lo sport che fa bene al fisico e all’umore Vanessa Sierra e Bernard Tomic (Instagram @Vanessa5ierra) quarantena obbligatoria per Vanessa Sierra e Bernard Tomic La coppia sta trascorrendo un periodo di quarantena obbligatorio della durata di due settimane sul territorio australiano per poter partecipare all’Australian Open, primo Grande slam del 2021. Nel Paese, le regole ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Non sono piaciute a molti le esternazionidi, 27 anni, fidanzata di Bernard Tomic, 28, tennista tedesco numero 228 della classifica Atp. Leggi anche › Tennis, anche dopo i 50 anni è lo sport che fa bene al fisico e all’umoree Bernard Tomic (Instagram @5ierra)obbligatoria pere Bernard Tomic La coppia sta trascorrendo un periodo diobbligatorio della durata di due settimane sul territorio australiano per poter partecipare all’Australian Open, primo Grande slam del 2021. Nel Paese, le regole ...

