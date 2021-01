Squadra dell’anno 2020 Uefa: c’è solo un giocatore della Serie A (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Squadra dell’anno 2020 Uefa: dopo le votazioni che hanno coinvolto 6 milioni di utenti, svelato l’undici ideale. Un solo giocatore della Serie A (Instagram)Il 2021 per la Uefa comincia con un bilancio dell’anno appena passato. Sono terminate infatti le votazioni dei due undici ideali, sia al maschile che al femminile, con i giocatori che hanno rappresentato un club o una nazionale in una delle 55 federazioni affiliate alla Uefa. A fare la parte del leone nella Squadra dell’anno 2020 Uefa, come era facilmente prevedibile, il Bayern Monaco che ha fatto triplete tornando a vincere anche la Champions League e che piazza ben cinque ... Leggi su instanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021): dopo le votazioni che hanno coinvolto 6 milioni di utenti, svelato l’undici ideale. UnA (Instagram)Il 2021 per lacomincia con un bilancioappena passato. Sono terminate infatti le votazioni dei due undici ideali, sia al maschile che al femminile, con i giocatori che hanno rappresentato un club o una nazionale in una delle 55 federazioni affiliate alla. A fare la parte del leone nella, come era facilmente prevedibile, il Bayern Monaco che ha fatto triplete tornando a vincere anche la Champions League e che piazza ben cinque ...

cr7fanpage18 : • Cristiano Ronaldo has been voted into UEFA's team of the year for the 15th time in his career!! • Cristiano Rona… - sscalcionapoli1 : Annunciata la squadra dell'anno 2020, Cristiano Ronaldo unico rappresentante della Serie A #SerieATIM - AnStorti : La cosa che più odio di questo protocollo, che almeno è già più sensato rispetto a quello dell’anno scorso dove le… - CorriereUmbria : Uefa, decretata la squadra dell'anno 2020 con i voti dei tifosi | Video #Uefa #calcio #Cr7 #voti… - oscarvalle1984 : RT @CalcioFinanza: Uefa, svelate le squadre dell’anno 2020: c’è Cristiano Ronaldo -