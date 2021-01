Sospetti sul tradimento della Rossi, ex fedelissima di Berlusconi: è stata una “pugnalata alle spalle” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E due. Dopo la Polverini, in Forza Italia scoppia il caso del tradimento all’ultimo minuto di Maria Rosaria Rossi. Una seconda pugnalata a Berlusconi e al suo partito, inferto a quattro mani con il senatore Causin. Come tristemente noto, l’ex segretaria personale del leader azzurro all’ultimo ha votato sì alla fiducia al governo di Giuseppe Conte. Il suo strappo, slatentizzato dal saluto a quattro mani in Aula, spiazza il partito e fa andare su tutte le furie i vertici. Tant’è che Antonio Tajani annuncia in tempo reale: «È fuori dal movimento azzurro». Il tradimento della Rossi, ex “fedelissima” di Berlusconi Scoppia il caso di Maria Rosaria Rossi dentro Forza Italia. L’ex tesoriera del partito, considerata fino a ieri ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E due. Dopo la Polverini, in Forza Italia scoppia il caso delall’ultimo minuto di Maria Rosaria. Una secondae al suo partito, inferto a quattro mani con il senatore Causin. Come tristemente noto, l’ex segretaria personale del leader azzurro all’ultimo ha votato sì alla fiducia al governo di Giuseppe Conte. Il suo strappo, slatentizzato dal saluto a quattro mani in Aula, spiazza il partito e fa andare su tutte le furie i vertici. Tant’è che Antonio Tajani annuncia in tempo reale: «È fuori dal movimento azzurro». Il, ex “” diScoppia il caso di Maria Rosariadentro Forza Italia. L’ex tesoriera del partito, considerata fino a ieri ...

zazoomblog : Sospetti sul tradimento della Rossi ex fedelissima di Berlusconi: è stata una “pugnalata alle spalle” - #Sospetti… - SecolodItalia1 : Sospetti sul tradimento della Rossi, ex fedelissima di Berlusconi: è stata una “pugnalata alle spalle”… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ???#Roma, riflessioni sul futuro di #Fonseca In casa giallorossa clima tesissimo, tutto in quattro giorni, ed il possibil… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ???#Roma, riflessioni sul futuro di #Fonseca In casa giallorossa clima tesissimo, tutto in quattro giorni, ed il possibil… - BombeDiVlad : ???#Roma, riflessioni sul futuro di #Fonseca In casa giallorossa clima tesissimo, tutto in quattro giorni, ed il p… -