Roma e la strage del freddo | morto un altro clochard | aveva 46 anni

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ale al gelo unsenzatetto perde la vita in Piazza San Pietro, sotto lo sguardo di tutti e nessuno. Edward è stato trovato questa mattina senza vita, probabilmente per ipotermia o per un malore legato alle condizioni di salute. L’uomo46ed era di origini africane, la Comunità di Sant’Egidio lo conosceva e si è stretta ancora una volta nel dolore contando la decima vittima da novembre. Leggi anche:, la ‘’ silenziosa dei senzatetto. Ecoitaliasolidale: «Già 9 morti quest’anno per il» I cittadini di, qualche giorno fa, hanno manifestato per chiedere alla sindaca Raggi di tenere aperte le stazioni Metro di notte, per offrire riparo agli homeless. Quotidiani e costanti sono gli aiuti delle forze dell’ordine e ...