Ritardo vaccini | Governo attiva Avvocatura dello Stato contro Pfizer

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Quello che in molti ipotizzavano ma che nessuno si augurava si sta purtroppo verificando. A meno di 20 giorni dall'inizio della campagna vaccinale, l'esecutivo è già costretto a rimettere mano al piano presentato a inizio dicembre in Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza per rispondere ai ritardi nelle consegne decisi unilateralmente da Pfizer. Stando a quanto si apprende da ambienti di Governo e della struttura Commissariale per l'Emergenza, il Governo italiano ha attivato l'Avvocatura Generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer in caso di inadempienza e le possibili azioni da intraprendere a tutela degli interessi del Paese e dei cittadini. Intanto, sono arrivate ...

“La corsa verso la vaccinazione di massa deve subire un deciso cambio di passo e l’EMA deve rompere gli indugi e velocizzare l’autorizzazione dell’immissione in commercio del vaccino AstraZeneca, perc ...

I troppi lati oscuri dei ritardi (ingiustificati) nella consegna dei vaccini Pfizer-Biontech

Egregio Direttore dalla prossima settimana Pfizer/BioNTech consegnerà all' Italia il 29% dei vaccini in meno rispetto agli accordi contrattuali. Questo, oltre ad essere ...

